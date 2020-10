Están confundidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El FA sigue sin rumbo, está confundido, no sabe a quién echarle culpas por la derrota.



Comenzó la famosa autocrítica, aumentada por la mala votación en el interior; perdieron 3 intendencias y hay que echarle culpas a algo.

Ahora parece que fue porque no comunicaron bien los "logros" del gobierno. Y se equivocan; si algo hicieron fue comunicar en forma intensiva.



Pero la verdad es otra, le mintieron a los uruguayos, vaciaron Ancap, hicieron un remate trucho (el de PLUNA), los millones que se perdieron y se siguen perdiendo con la regasificadora, compraron un avión que no sirvió para nada pagando 3 veces más su valor.



Y se puede seguir, pero la ciudadanía ya sabe y por eso los castigó.

Ahora comenzaron las auditorías, esperemos se haga la luz.



Se les acabó el recreo.