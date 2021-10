Confrontación interna...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Entre uruguayos, ya decretada por el Frente y su socio, el Pit Cnt, que no soportan haber perdido las elecciones por errores propios.



Cada vez que salen encuestas de aprobación del Presidente, aparecen paros salvajes; y va a ser así hasta las próximas elecciones.



Es un futuro triste y peligroso, pero será una dura lucha y sobre todo, inteligente, porque están tan ciegos que cometerán errores que deberán ser aprovechados.



Se debe apostar al interior, porque Montevideo ya está tomado y no va a cambiar. Son 30 años de cultura frentista que se adueñó de la ciudad hábilmente con la cultura simplista.



Ni la pandemia les hizo aflojar.



¡Qué hubiera pasado estando ellos en el poder, no quiero ni imaginármelo! (por su similitud de pensamiento con otros países de pensamientos populistas).