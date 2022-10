Conflicto en la Enseñanza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La semana pasada pararon los sindicatos de la enseñanza en contra de la reforma educativa.



En la reunión que hicieron en el Club Platense, los docentes de Secundaria advirtieron que peligra el comienzo de los cursos en 2023.



Me gustaría saber de cuántos docentes estamos hablando; cuántos están en contra de la reforma y cuántos paran en realidad. Por otro lado, José Olivera, presidente de Fenapes, durante su discurso en el mismo acto dijo que: “Es momento de confrontar y resistir”. Habló de la profundización del conflicto y también de la posibilidad de que no comiencen las clases el año próximo.



Y así siguen siendo rehenes los estudiantes, que son los que siempre salen perdiendo.



Pero pierden los que van a los liceos públicos, porque en muchos privados los estudiantes tuvieron clase y siguen adelante. Y cada vez la brecha se hace más grande.



Entonces, ¿por dónde pasa la solidaridad de estos sindicatos? ¿En quiénes están pensando cuando paran y dejan sin clases a sus alumnos?

¿A dónde quieren llegar con todo esto?



Es una pena que cuando hay alguien que quiere hacer las cosas bien no lo dejan.



¿Qué hicieron en 15 años del gobierno del FA por la Educación? No mucho si llegamos a este punto, ¿no les parece?



Quiero respuestas!!!