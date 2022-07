Conflicto y deuda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@|Desde hace algunos meses los funcionarios sindicalizados de Conaprole mantienen un conflicto que no logra tener fin, Sin entrar a opinar dónde está la razón, pero creo tenerlo claro, y en lo que sí voy a opinar, que me parece un tremendo disparate, es que los sindicalistas piensen recorrer embajadas de países que importan productos lácteos, según parece para informarles de la situación laboral en que se encuentran.

Pero lo que no es un disparate, es una vergüenza tremenda, que a la embajada del país que importó productos lácteos y no pagó, ni creo que pague, que es Venezuela, no vayan a reclamar el pago. Tienen miedo que Maduro los rete por un negocio que se hizo a pedido del presidente Vazquez que les dijo que hicieran el negocio a Conaprole, que el dinero alrededor de 60 millones de dólares estaba a la orden. Pero el dinero, si te he visto no me acuerdo.



Señores del gremio, eso tendrían que estar reclamando, porque es fruto del esfuerzo de muchos compatriotas que se tiró por la irresponsabilidad de gobernantes que ustedes tanto defienden. Piensen más en la patria,que van a poder dormir mejor.