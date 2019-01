@|Desde hace un mes, se viene desarrollando un conflicto en “El Correo” que tiene de rehén a toda la población, pero, no siendo el común denominador de los conflictos, los funcionarios tienen toda la razón. Se llegó a esta medida extrema después que el gobierno, una vez más, no cumple acuerdos alcanzados hace ya bastante tiempo.



Muchas veces nos quejamos de que los sindicatos se apuran en tomar medidas de lucha y rompen con los puentes desde el comienzo. No es este el caso, ya que habiendo acordado con las autoridades de “El Correo” los pasos a seguir, éstas fueron desautorizadas por el Poder Ejecutivo y llevó a este conflicto.



Al día de hoy, contrariamente a lo que mucha gente pensaba y piensa, el correo físico es parte del movimiento del mundo, ya que no sólo particulares lo usan para enviar y recibir regalos y compras de amigos y familiares sino que también empresas pequeñas y medianas despachan su producción a través de “Exporta Fácil” de “El Correo”.



Justamente hoy (martes 8/1), y es lo que me motiva a escribir esta carta, recibo la comunicación del correo de Hong Kong negándose a enviar un paquete hacia Uruguay, ya que nuestro país aparece en el sistema con la advertencia de “no enviar” debido a la huelga.



¿Esa es la imagen que damos al mundo? ¿Esa es la solución que encontraron las autoridades para que no se sigan acumulando paquetes, decirle al mundo que no nos manden? ¿Después de un mes, no se logró ningún acuerdo? ¿Cómo se entera la población de la situación de sus envíos?



La información brilla por su ausencia.



Sinceramente, cuando recibí ese mail desde el exterior sentí vergüenza ajena.