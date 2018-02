Sin conexión

@|¡Increíble, teniendo una torre de Antel a 700 m hayamos bajado la conexión a 2G!



Eso es lo que actualmente sucede en la localidad de Tambores. Hace casi 2 años que la conexión es lamentable y esta semana llegó al fondo, no sólo es imposible hablar por celular, no hay señal dentro de los hogares, sino que tampoco se pueden utilizar los datos móviles; acceder a Internet se ha vuelto todo un desafío. Ante los reclamos, no hay solución y el abismo es cada vez mayor.