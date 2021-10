El conejo de la galera y el puerto de aguas profundas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Cuando todo parecía indicar el interés prioritario del gobierno de incentivar la operativa en el puerto de Montevideo utilizando como palanca de desarrollo la terminal a cargo de TCP-katoen Natie y las importantes inversiones que, en tecnología, equipamiento y obras de ingeniería va a realizar esa empresa, imprevistamente, salió un conejo de la galera…



En un foro que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo, con la participación de diversas autoridades de la actividad política, marítima y portuaria nacional, entre ellos el Ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero y el Presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, Dr. Alem García, la Academia Uruguaya de Geopolítica y Estratégica que preside este último, ha promovido la construcción de un puerto de aguas profundas en las costas del departamento de Rocha.



Es claro que el gobierno ve con muy buenos ojos este emprendimiento, de lo contrario no se explicaría la presencia de las autoridades políticas tan relevantes que he mencionado y, en particular, que sea el propio Ministro de Transporte y Obras Públicas quien está fogoneando esta iniciativa.



Personalmente, considero que se están dando las condicionantes para que este interesante proyecto pueda prosperar. Por varias razones, entre las que destaco: la profundidad más que suficiente con que se podría operar en esa terminal portuaria, frente a la tendencia de aumentar el calado de los buques; como palanca de desarrollo del departamento de Rocha y para aventar las críticas del régimen preferencial que se le ha otorgado a TCP-katoen Natie en el puerto de Montevideo; que deberá competir por las cargas, con la terminal rochense, lo que redundaría en mayor eficiencia y mejora en el costo de los servicios a prestar.



Pensamos que, quizás, estamos frente a un golpe magistral de política portuaria que explicaría muchas decisiones que se han tomado en este último tiempo y que confiamos estén enmarcadas en una visión geopolítica, geoeconómica y estrategia de nuestro país.