Conectividad para todos

@| Siento orgullo ajeno por los alumnos del liceo de Las Toscas de Caraguatá, que ganaron un premio en robótica, nada menos que en Estados Unidos de América.



Un logro muy importante, sin duda, máxime teniendo en cuenta que se trata de una institución educativa de nuestro interior profundo, con desventajas logísticas que en teoría debieran generar efectos negativos en los estudiantes.



Pero la voluntad es fuerte y ello genera el afán de superación.

Ahora bien, entre las varias dificultades que debieron sortear esos jóvenes resalta la nula conectividad a internet.



Para ello debieron recurrir a la creatividad para poder trabajar en su proyecto, que a la postre resultó acreedor del primer premio, frente a otras propuestas de países con mejores recursos.



Esto me hace preguntarme en voz alta qué hace ANTEL, que gasta tanto dinero en publicidad, dándose dique con el ANTEL Arena, con el cable submarino, con la fibra óptica, con ANTEL Data, financiando espectáculos y artistas, en definitiva gastando dinero de todos los uruguayos.

Evidentemente no tiene el ente estatal una idea cabal de las necesidades de las localidades del interior, no tienen idea sus autoridades de las realidades de cada uno de los departamentos de nuestro país.



Seguramente ahora, y frente a tan importante noticia, van a salir con bombos y platillos a inaugurar la conexión de internet en Las Toscas de Caraguatá, porque las cosas son así, cuando el estado queda en evidente falta, es cuando se les prende la lamparita.



Es lamentable esta realidad, pero es así, las cosas funcionan a los tirones y bajo presión de no quedar “pegados”, haciendo las cosas a las apuradas y pretendiendo hacer un eclipse de sol con la mano.



Por estos días los ejemplos sobran de lo que digo, pero un país no se administra de modo improvisado, se administra con buenas ideas, algo que viene faltando desde hace 13 años.