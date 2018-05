Conducta en el FA

@|Si a alguien que no es boxeador le proponen combatir con el campeón del mundo, o bien es tonto o bien es un falso, que espera un resultado sabido, por otros fines non santos.



El plenario del F.A. sabía con total certeza que no tenía los votos para aprobar el impuesto a los retirados militares, pero igualmente, llevó el tema a la cámara y así salvar el pellejo de aquellos que nombrándose enemigos de los militares han llevado a cabo un pacto que los favoreció y les permitió llegar al lugar que hoy ocupan (¿quedar bien con el enemigo?).



Por su parte, quienes no han adoptado ninguna acción de sanción a pesar de los lapidarios informes de la Jutep y de su propia comisión de conducta sobre el accionar de Sendic y de De León, hablan de llevar el accionar de Darío Pérez a la comisión de conducta.



¡Qué dualidad de conducta que mantiene el F.A.!



Sólo les interesa lograr sus objetivos partidarios y mezquinos dejando de lado todo interés que sea favorable a la nación en su totalidad.



Es evidente que están dando el manotón de ahogado, con el único peligro que quien se encuentra en esa situación, muchas veces hace peligrar a su propio salvador.