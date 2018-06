Conducción y control

@|Hace ya mucho que conduzco y por supuesto cometo y he cometido errores; algunos más graves que otros.



Cuando se me multó por exceso de velocidad, no discutí la multa por considerar que no presté la debida atención y eso llevó a que cualquier auto moderno acelere más de lo razonable si no se lleva un control sobre la velocidad que se circula.



Pero también entiendo que en este país no pasa por encarecer el costo de la libreta, sino por controlar el tránsito. Y aquel que tenga o esté estrenando libreta debe llevar un historial de errores o puntaje, lo cual llevaría a perderla y tener que esperar unos meses para poder tramitarla nuevamente no sólo por alcoholemia, también por desconocer las normas de tránsito a pesar de que salvan el examen teórico.