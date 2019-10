Condena abreviada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Siguen los abusos sexuales. Esta vez en Artigas. Un "ser humano” abusó de sus tres hijastras, niñas o adolescentes (no especificaron bien). Por el juicio abreviado le dieron tres años y monedas. Seguramente cumplirá gran parte de la pena en su casa. Trascendió que los abusos eran tales que una de las víctimas buscó un embarazo con su novio para escapar de ese calvario.



Distintos juristas y operadores políticos celebran la aplicación de esos juicios abreviados, producto de la entrada en vigencia del NCPP. (En la oportunidad lo hizo el portavoz de la fiscalía ante cámaras).



Si estas condenas irrisorias ante este tipo de crimen son producto de ese juicio abreviado, donde se le da al delincuente la oportunidad de negociar su pena, por más que “ilustres figuras” le canten loas y nos hablen de su aplicación en “sociedades avanzadas”, para una mente racional no merece otra cosa que repudio.



¿Alguien puede sostener que se hace justicia ante violaciones reiteradas, probadas, en el curso de un tiempo definido o indefinido, en perjuicio de una o más personas -menores en estos casos- aplicando estos fallos incalificables? Tan incalificables como los delitos.



Todavía con el agravante que estos violadores tienen casi siempre un historial mucho mayor, que muchas veces no sale a luz, y seguramente reincidirán -así lo reafirman las estadísticas- ante una nueva oportunidad.



¿Están realmente representadas las víctimas en esos acuerdos privados, donde por ser menores y no tener donde ir en la mayoría de los casos tengan que convivir nuevamente con el violador? El gran ausente entre esos conciliábulos es un representante genuino de las víctimas que defienda sus derechos más sagrados.



En un programa vespertino de TV el ex fiscal Zubía habló de cambios de carátulas en esos juicios abreviados. Esto es muy grave. Me gustaría que Zubía desarrollara más el tema y citara ejemplos concretos.



Si estos fallos ante este tipo de delitos gravísimos se siguen repitiendo no hablemos más de juicio abreviado, llamémosle condena abreviada.