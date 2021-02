Condecoración en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los diarios y los noticieros informan que en Argentina condecoraron a José Mujica.



Me viene a la memoria que es el mismo que el año pasado llamó "cag..." a los argentinos y que hace poco más de un lustro estimó que "la vieja” - actual Vicepresidenta de la República Argentina- es peor que “el tuerto" -su difunto esposo-.



No sé por qué ahora resuenan en mi cabeza la letra y los acordes del tango de Discépolo, "Cambalache".



¿Será porque estoy escuchando seguido "Radio Clarín", que solamente transmite música típica y folclórica, y como lo hace con todos los clásicos de estos géneros, emite las distintas versiones que sobre este tango existen?



No… no es sólo por eso.