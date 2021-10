Concurso BROU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me dirijo a ustedes con motivo de plantearles una inquietud que afectó a los concursantes del departamento de Salto.



Cuando se publicó el llamado, había vacantes en todos los departamentos, pero cuando culminan las pruebas y se cita a los postulantes, se comunica que hechos los traslados pendientes en Salto (tampoco en Maldonado), no hay vacantes.



Nos parece poco serio e injusto que se haya hecho de esa manera, ya que dichos traslados tendrían que haberlos realizado antes del llamado a concurso. Así como lo hicieron perjudicaron a estos concursantes, ya que estudiaron, se prepararon y viajaron a Montevideo para una de las pruebas.



Nos parece injusto que no se los tenga en cuenta, ya que muchos de ellos sacaron puntajes superiores a otros concursantes de otros departamentos, que sí van a poder acceder a un puesto porque en su departamento hay vacantes.

Una sugerencia que proponemos es que se elabore una lista única para los departamentos al Norte del Río Negro y de esta manera puedan acceder a las vacantes según el orden de prelación por el puntaje de cada postulante.



Nos parece que es lo más justo, porque de lo contrario no tiene ningún sentido calificar con puntajes según la escolaridad y por las demás pruebas que realizaron.



Sabemos que el concurso tiene validez por 3 años, pero consideramos que no tendrán oportunidad. Porque si un funcionario se jubila o pide traslado, ese puesto ya estará cubierto por otro traslado, porque Salto es una de las ciudades del interior a la cual llegan familias de los distintos departamentos por ser ciudad universitaria.



Decidí enviar esta nota a la prensa porque sé que es una manera de dar a conocer esta situación y ser escuchada, ya que los concursantes no tienen ninguna otra forma de hacer su descargo.