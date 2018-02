@| El sábado pasado fui a apertura de la temporada de conciertos de la Ossodre. ¡Mucho público! Lo que está muy bien ya que es sumamente necesario empezar a renovar el público asistente.

El único inconveniente es que no es sólo llevar gente. También es necesario educarla. Considero que sería muy lógico que antes de empezar, se explicara que los conciertos constan de xxx cantidad de movimientos y que no se “debe” aplaudir entre ellos. Por 2 razones: desconcentran al público y más que nada a los músicos. No alcanza con ponerlo en el programa, por lo general no lo leen.



Agradezco la difusión.