Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En la noche del pasado miércoles 23 de noviembre de 2022, asistimos a una intolerable imposición de parte de la Intendencia capitalina, indigna de la persona a homenajear y del público que adquirió entradas para un concierto de la Filarmónica de Montevideo.



Hace semanas adquirimos entradas para un concierto regular de la Filarmónica, que en este caso fue anunciado con el nombre de “Rapsodia”, para las 19:30 horas, con un programa sinfónico compuesto de cuatro obras.



Al llegar al Teatro Solís notamos una agitación desacostumbrada con reconocidas figuras del Frente Amplio y cobertura de medios que nos llamó la atención.



A la hora que debía comenzar el concierto, a las 19:30, nada estaba dispuesto para el mismo, sino una pantalla y 3 sillones para recibir invitados.



A los que adquirimos entradas para el espectáculo, nos impusieron el homenaje al Arq. Mariano Arana, que no estaba anunciado en el programa publicado en la web, ni en el impreso que nos entregaron al acceder a la sala, ni en las entradas. Menciono que nos fue impuesto, no porque el Arquitecto Arana no mereciera ser nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo, sino porque no era la finalidad para la cual adquirimos las entradas y no nos dieron la oportunidad de elegir si queríamos participar.



En los hechos, nos forzaron a una hora y media de retraso para comenzar el concierto anunciado. Soportamos una interminable serie de homenajes, bien merecidos por Arana, pero que debieron haberse realizado previamente al concierto.



La Sra. Intendente, en su discurso, aún tuvo la desvergüenza de mencionar que a continuación (de este improvisado acto) seguía el concierto homenaje al Arq. Arana.



El concierto para el cual pagamos entradas comenzó una hora y media más tarde de lo anunciado en los programas como ya mencionamos y, además, fue ejecutado solo en parte, omitiendo una obra y ejecutando apenas un extracto de la Sinfonía n° 41 de Mozart que cerraba el programa.



Si se trataba de un concierto homenaje, ¿cuál era el motivo de no ejecutarlo completamente? La única explicación es que se trataba de una total improvisación que desprestigia la finalidad de realizarlo.



El pretendido homenaje debió haberse anunciado con mucha anticipación, para mostrar respeto por el homenajeado, distinguido Profesor de la Facultad de Arquitectura y ex Intendente. Además, debió haberse realizado una hora y media antes de la función, para no interferir con la misma y respetar la finalidad para la cual nos vendieron las entradas.



La forma de conducirse desde la Intendencia es de una total falta de respeto al público; al que vendieron entradas para un simple concierto y al que no le permitieron elección, pues nos vimos envueltos en un acto que no formaba parte del programa y del cual no nos interesaba participar.