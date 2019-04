Concertación, ¿sí o no?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Se mueve el tablero electoral y los candidatos apuntan a propuestas, que les permitan nutrirse de votos, buscando un mejor posicionamiento. Dentro de dicho menú, propuestas como “Vivir sin miedo”, derogación de Ley Trans, derogación del IASS, fin de la Inclusión Bancaria son algunas de ellas.



Pero hoy vuelve al tapete una experiencia fallida, realizada en la Elección Departamental del 2015, “La Concertación”. Esta idea sirvió para posicionar al Sr. Novick como referente político, quien obtuvo la mayoría de los votos, dejando al Partido Nacional y el Colorado con un magro 9 % y 2 % respectivamente. Ambos partidos colocaron candidatos débiles que no pudieron captar los votos de sus adherentes. En realidad suponemos que los líderes de ambos partidos resignaron la elección, apostando a un quizás será posible. Esto le costó al Partido Nacional a sólo conseguir cuatro ediles y al Partido Colorado por primera vez en su historia a no tener ninguno.



¿No pensó ningún líder en poner candidatos fuertes y trabajar por ello?, ¿o pensaron que era inviable ganar Montevideo? Suponemos que visto las dificultades que hubo para conseguir candidatos, ninguno de los hombres importantes de los Partidos, quisieron inmolarse y perder la oportunidad de ser Diputados o Senadores.



Este raconto es la visión de varios uruguayos, visto el diario del lunes y creen que la Concertación sólo le sirvió al Partido de la Gente. Hoy se vuelve a plantear como una panacea para volver al poder a nivel nacional. Creemos que no se debe repetir el error, cada colectividad tiene una historia desde Carpintería que debe honrar, ambos partidos han demostrado en toda su historia, la capacidad moral y política para dar la batalla y si hay un balotage hacer los acuerdos necesarios, para superar el deterioro económico, educativo, de seguridad y moral que hoy afecta a nuestra sociedad.



Por eso decimos no a la Concertación.