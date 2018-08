@| ¡Júntense! Miraba los datos de una encuestadora en donde destacaba que el Frente Amplio aventajaba por 5 puntos al Partido Nacional y crecía en mi la angustia de no ver en nuestros dirigentes políticos de la oposición, inquietud alguna por lo que a mi juicio vamos camino a “una muerte anunciada”.



Si algo faltaba para ese no deseable final: un cuarto gobierno frenteamplista, me encuentro con una nota en la sección Cartas al Director de Búsqueda del pasado jueves 2, firmada por el Sr. Jorge E Lairenes y titulada “La oposición y las elecciones”. Desarrolla un análisis inteligente y realista de la situación política y del panorama de nuestros Partidos Tradicionales donde sus dirigentes parecería que dan por descontado que la suma matemática de los votos de la oposición sellan el triunfo del Partido Nacional que es quien hoy lidera las encuestas de los mismos.



Coincido totalmente con lo desarrollado por el Sr. Leiranes y creo oportuno transcribir algunas conceptos; “¿todavía se está a tiempo de escuchar el bramar de la gente?” No se aprecia la sabiduría popular que en su vocabulario llano insiste en repicar una orden, ¡júntense!

Y sigue; ¿Cuál es la poderosa razón que inhibe a los dirigentes políticos, principalmente a los de los partidos fundadores a formar una alianza estratégica para afrontar con éxito el desafío electoral?”.



Luego de analizar lo complejo de estructurar las bases de una concertación termina diciendo “Esta colosal tarea de búsqueda de consensos -que quieran o no, tarde o temprano, deberán abordar los partidos hoy en la oposición- cuando cristalice, será vista como un logro civilizatorio que los uruguayos nos merecemos”.



Una vez mas señalo la estupenda argumentación de porque nuestros dirigentes políticos de la oposición deberían estar a la altura de lo que se esta jugando para el futuro de nuestro Uruguay… que no es precisamente un cuarto gobierno del Frente Amplio.