@| Pasó de miopía… a ceguera.

¿Porqué lo digo.? Porque acabo de leer un artículo en El País titulado: “La oposición política se alinea con los productores”. Me pregunto: ¿De que le sirve a los productores tener un apoyo político de una fuerza que por más buena voluntad que tenga no puede gravitar en los hechos importantes a favor de los productores, forzando al Presidente Vázquez o al Ministro Astori a tomar medidas trascendentes, como lo serian que la próxima Rendición de Cuentas fuera gasto cero, no reponer vacantes, permitir negociaciones salariales a nivel de empresas o firmar acuerdos comerciales con Chile y China y muchas otras más?



Devolver viáticos, reducir los gastos de publicidad, etc. son cambio chico, lo otro es lo trascendente.



Entonces si la oposición no tiene ninguna chance de gravitar sobre los temas que si hacen a la viabilidad de nuestro país y por ende de aquellos sectores que hoy contribuyen a sostener y financiar a un Estado gordo, pesado y con una mochila que cada vez cuesta más, ¿qué es lo que si puede hacer la oposición?



Tres gobiernos frenteamplistas –prosperidad de por medio- nos están dejando a un país sin perspectivas, ¿porqué la oposición no empuja soluciones políticas que si pueden contribuir no solo con los productores sino con todo el país?



Es que nuestros dirigentes políticos están convencidos que encarar una próxima elección disputándole mano a mano los Partidos políticos cada uno por su cuenta, a un Frente Amplio unido y sumando los votos de 29 partidos que lo integran?... ¿ganaría?



¿No es ceguera o mucha soberbia pensar y creer que un solo partido de oposición es garantía de un triunfo electoral?



Y si los dirigentes que así lo creen se equivocan tendríamos un cuarto gobierno frenteamplista. ¿Qué futuro le esperaría al Uruguay?



Cuando la izquierda chilena dejo la Concertación que la tuvo durante años en el poder.... perdió.



¿Será tan difícil para dirigentes políticos inteligentes y experimentados concebir un proyecto que le transmita al país; “esta es nuestra plataforma política que terminara con los voluntarismos, con soluciones ideologizadas que ya no caben mas en el mundo”?



Así si tendría razón de ser el titulo que me inspiro esta nota: “la oposición política se alinea con los productores” y le agregaría con los mejores intereses para el Uruguay.