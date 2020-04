El comunismo chino y el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El comunismo chino es quien debe responder por el coronavirus; los regímenes totalitarios, como lo es el comunismo chino, que nunca respetaron los derechos humanos.



Hoy este gobierno es el responsable de la mayor pandemia de los últimos 100 años.



La gripe aviar (h5 n1) también apareció en China y cerca de Wuhan, por lo que vemos que al régimen chino, poco le importa la vida humana.



Dije la mayor pandemia en los últimos 100 años ya que la Gripe Española en 3 años causó 186.184 muertos entre los años 1918/1921.



El gigante asiático, no es una república obviamente, no hay división de poderes, el jefe del poder ejecutivo o sea el secretario general del partido comunista chino es elegido entre sus pares, el parlamento sólo está compuesto de partidarios y el poder judicial solo está para condenar a disidentes. Ah, y un detalle el “cuarto poder” jamás existió, o sea que tampoco existe libertad de prensa en China. Esto es lo que provocó esta pandemia. El virus comenzó a extenderse en China en octubre de 2019, sin embargo recién en diciembre, cuando ya no se pudo ocultar, China lo hizo saber al mundo. O sea, la desinformación y peor, el ocultamiento de la información, son los responsables de que esto no se pudo controlar a tiempo.



Y atención, el ocultamiento de la información es mucho peor que la desinformación, ambos manipulados por el gobierno comunista y dictatorial chino. Ya que desinformar de alguna manera permite a los científicos, especialistas e interesados profundizar la investigación de las mentiras vertidas.



El ocultamiento no deja ningún margen, ya que cuando se descubre o destapa, generalmente es tarde.



Es lo que ocurrió con China, donde la falta absoluta de libertad de prensa, y la cantidad de periodistas encarcelados en el año 2019 llegaba a 48 y sólo existe una prensa, la oficial, que es manipuladora, mentirosa, política y responde a las directivas del gobierno comunista, o sea no es prensa.



Hoy tristemente vemos fotos oficiales de la provincia de Wuhan con médicos y enfermeras que hablan de haber ganado la batalla, otra pantomima de los dictadores, mientras que en el mundo esta plaga provocada por los chinos, sigue con toda virulencia.



Menos mal que en Uruguay la izquierda fue desplazada y hoy tenemos un gobierno serio que ha encarado el tema con mucha fuerza y profesionalidad.