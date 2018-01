@| Es con gran sorpresa que he visto que se ha puesto en vigencia una disposición de la Ursec respecto a la certificación de equipamientos radioeléctricos y homologación. Yo compro un parlante X en USA y para poder entrarlo al país necesito hacer una “consulta” a la Ursec, por la cual me cobran y me dicen si el equipo está o no “habilitado” para que la aduana me lo libere.



No solo es indignante que cobren por una “consulta”, sino que además cobran por cada persona que “consulte”, aunque el equipo sea el mismo. O sea cobran por la misma consulta una y otra vez, dando la misma respuesta una y otra vez, cientos de veces.



¿No sería más razonable que la Ursec cobre únicamente la primer consulta? Que diga que el “parlante X” está habilitado o no, y eso quede como referencia futura para la aduana.



Insisto, ¿qué sentido tiene cobrar cientos de veces por la misma consulta y la misma respuesta? Solo encuentro una respuesta: recaudar, sin importarles la lógica o el sentido común, y mucho menos el bolsillo de la gente.



¿Alguien podría aclarar ese punto? Yo me quiero amparar al decreto de compras por internet exoneradas hasta 200 dólares americanos y de esta manera lo único que hacen es poner trabas y agregar costos, dejando de cumplir con el acuerdo de la firma del TIFA.



Esto, reitero, suena más a recaudar que a controlar.