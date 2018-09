Cómplices uruguayos

@|Argentina, con el presente gobierno, está poniendo contra la pared a decenas de corruptos del régimen anterior.



Grandes empresarios, altos, medios y bajos funcionarios del pasado Estado y hasta lo que ni siquiera uno se pueda imaginar; están llenando las cárceles.



Los coletazos de lavados de dinero se desparramaron por nuestro país, con compras de campos, estancias, lotes, depósitos en bancos, etc.



Estos lavados no se hubiesen podido hacer sin una complicidad de diferentes actores, llámese gerentes de bancos, oficiales de cuentas, cajeros, abogados, escribanos, dueños de inmobiliarias, etc.



Cuando un humilde ciudadano va al Brou a efectuar un depósito un tantito subido de monto, le hacen miles de preguntas respecto a cómo lo obtuvimos, declaraciones juradas, etc.



Por este motivo es que esperamos que en nuestro país las autoridades competentes (DGI, Aduanas, Prefectura, Banco Central, etc.) tomen cartas en el asunto y colaboren con el vecino país, además de hacer justicia con todos estos compatriotas cómplices.