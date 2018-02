Comparando...

Incidencia de 3 Presidentes



@| Aclaremos que de los Dres. Batlle y Vázquez , no existen prejuicios políticos de su vida anterior. No así ocurre con el Sr. Mujica por su actividad anterior, la sedición.



A finales del siglo pasado, el país estaba en default intelectual, educativo, económico, con bloqueo de las organizaciones multilaterales de crédito internacional, y una pobreza límite. Los últimos gobiernos del pasado siglo, supieron encaminar las primeras variables, para que el país, comenzara a dar sus primeros pasos, pues la destrucción había sido superlativa. El Gobierno de Batlle, promisorio por sus ideas de avanzada, tropezó con la crisis importada de Argentina, aftosa, paralizando la comercialización de carne y ganado en pie hacia los mercados internacionales. Hasta allí las responsabilidades políticas, no tenían culpa como se desea hacer creer. Ante la instancia de default en ciernes, hubieron 2 tendencias: la del gobierno negando esta posibilidad, puesto esta demostrado que país sin economía y apertura internacional, se parece mucho a Cuba y Venezuela, sin salarios, sin alimentos y sin salud, por lo tanto sin vida útil. La otra tesis fue la del candidato del nuevo partido Frente Amplio, apuntando al default, concibiendo de esa manera le quedaba liberado su acceso al poder. Batlle, Atchugarry y todos los dirigentes patriotas apoyaron permanecer en el sistema mundial del crédito. Pero luego de cantidad de medidas, algunas de ellas necesarias pero que nos perjudicaron a parte de la población, llegando al objetivo deseado, de una recuperación durante su gobierno y sin endeudar al país, ni interna ni internacionalmente. A la prueba me remito logró bajar los empleados públicos en 30000. La deuda externa, la cuido in extremis, entregando al nuevo gobierno de Vázquez en 13000 millones de dólares. El Presidente Vázquez, quizás debió agradecer a Batlle las medidas contrarias al default tomadas, que le permitieron gobernar, en tranquilidad y sin sobresaltos.



El Presidente siguiente Mujica, encontrose, con tener que administrar un país en crecimiento, desde el gobierno de Vázquez, pero lo único que hizo fue, mal administrar , descontrol al límite, dilapidar los fondos existentes, mal proyectar nuevas empresas, y generar una política clientelar, como nunca existió en el país y extranjerizando la tierra como tampoco había acontecido en el pasado. Y lo fundamental, además del perjuicio social, la carencia de no hacer un mea culpa y creer que fue un gobierno atinado, cuando demostrado esta el país corrió riesgos de desintegración.

Luego el Dr. Vázquez, aquel que aconsejo el default, se ha caracterizado con un cambio absoluto a los ideales pregonados por la izquierda progresista e integrado como correspondió siempre, al mercado internacional del crédito. Pero fueron tantos los errores cometidos, que llegamos a la instancia actual, próximo al default si sobreviene una crisis como la de Batlle, con deuda externa de 65000 millones de dólares y con un costo país inviable para que nuestra producción, se inserte con posibilidades en el mercado mundial.



Deseo los 2 años que quedan del gobierno de Vázquez, se desarrollen con ponderación, cosa que no ocurrió en los gobiernos de Mujica y el último de Vázquez, que nos dejan un límite indeseado de fragilidad .