Comparando la seguridad

Un reclamo general



@|Hace 160 años atrás, entre la conquista del Oeste y el fin de la Guerra de Secesión, en Estados Unidos proliferaron los ladrones de bancos, la mayoría ex soldados que quedaron sin trabajo. Formaban bandas de robo y asaltaban los bancos de los pueblos. No atracaban a la gente común, no asaltaban almacenes, ni escuelas, ni casas particulares, su único interés eran los bancos. Y la seguridad la cumplían los “sheriff”; agentes privados de agencia y los “marshall” y colaboraban los vecinos. Cuando eran aprehendidos inmediatamente pasaban al juez y procesados en pocos días. No había drogas ni traficantes.



Hoy, más de siglo y medio después, en nuestro país, Uruguay, tenemos bandas de delincuentes que asuelan sin control los bancos de retiro de fondos, los supermercados, las casas de familia, los estacionamientos, los restaurantes, las escuelas, la salida de los cines, las paradas de ómnibus y en una palabra, todo. Mandan ellos y no hay “sheriff” ni “marshall”, ni agentes privados que los persigan, ni jueces que los procesen en forma inmediata porque nunca alcanzan las pruebas para comprobar sus delitos. Hay droga y narcos.



Todo esto gracias al progresismo que nos gobierna, que a pesar de todo, siguen manifestando que la seguridad no es problema.



Ud. lector juzgue y no olvide el día que tenga que emitir su voto. ¡Ayuda a botarlos!