Las comparaciones son...

@|La obsesiva actitud de negación de la oposición izquierdista ha llegado a un punto en el cual acusaciones continuadas que se consideraban necias, caprichosas o desubicadas ahora, por la lógica de la simplificación, pasan a resultar ingenuas o estúpidas.



Para dar luz sobre este aserto pondré algunos ejemplos ilustrativos que justifican mis afirmaciones, aunque seguramente por no resultar tedioso con temas tan comprobados, algunos queden en el tintero.



El conglomerado gobernante del FA, hoy integrado como uno sólo con el sindicalismo, tiene en su historia de sus 15 años de gobierno un rosario interminable de hechos de mal manejo de los dineros públicos, confirmando un desprecio vilipendioso hacia la ciudadanía, comprobado en la justicia, con fehacientes documentaciones que lo prueban irrefutablemente.



Las pérdidas y el mal manejo de Pluna hasta su fundición; el fallido proyecto de la regasificadora con gravosas e interminables pérdidas por demandas contra el Estado; el vergonzoso manejo de Envidrio y su más vergonzosa despedida del diputado Placeres felicitado por su bancada; el proceso, con fiesta inolvidable incluida, de Ancap con una pérdida descomunal de dinero de la ciudadanía y, como frutilla de la torta, la impunidad de Carolina Cosse para gastar a su albedrío (3 veces más de lo proyectado) hasta terminar el monumento a su egolatría sin importarle un ápice.



Estamos hablando de cientos de millones de dólares de dineros públicos, de la ciudadanía.



En tanto al gobierno de coalición, ni tan siquiera una mácula se le puede adjudicar.



Ahora hablemos de ética, de dignidad intelectual en un terreno en el cual lo primordial no es el dinero, aquí donde el FA- PIT-CNT se rasga las vestiduras y plantea un llamado a Sala al Ministro de Educación por la comprobación de una frase conceptual “plagiada” en un documento que está en estudio.



No cabe duda que a veces, y casi siempre, es conveniente “mirar la viga en el ojo propio antes de la paja en el ojo ajeno”.



¿O es acaso comparable la tan comentada frase con el abuso continuado y consentido durante años de docentes del “estilo” de Slamovitz, o la falta absoluta de ética de un Cendoya que, a punto de ser procesado por diversos cargos de abusos de funciones, continúa impertérrito dictando clases en la Facultad?



Por lo expuesto y mucho más, que la ciudadanía conoce y recordará cuando haga valer su voto: “las comparaciones son...” y agréguele usted el adjetivo que le parezca.