Comparaciones entre dos países

@|Soy un argentino amante y admirador del Uruguay. Ayer me llega una carta abierta del Ing. PA Alfredo M. Villegas Oromi, argentino residente en P.unta del Este desde 2005. La carta va dirigida al presidente Alberto Fernandez con una redacción algo ironica pero con datos muy ciertos y comprobables.



Recuerda Alfredo que en el 2008 Uruguay sembraba solo 50.000 has. de soja y, con el desplazamiento de agricultores argentinos asociados a uruguayos se sobrepasó el millón de has. Se tecnificó su producción y se creó infraestructura para administrarla.



Paralelamente, en esos años, Argentina bajó abruptamente su exportación de carnes, siendo reemplazado por Uruguay. Se perdió la cuota Hilton etc. Tambien en el 2005 no asistió a la Feria Internacional de los alimentos en Zaragoza, siendo reemplazada por Uruguay permitiendo a los españoles degustar las carnes orientales, comprobando que eran igual que las argentinas. También con los vinos, los lácteos, los corderos etc.



Como postre de su carta Villegas Oromi relata cómo, la política receptiva del presidente Lacalle Pou facilita al máximo el ingreso de capitales y empresarios honestos y serios.



Esta carta me produce como argentino una sana envidia.