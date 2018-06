Comparaciones odiosas

@| Mirando las imágenes de cómo Rusia presenta sus ciudades para el Mundial, y comparando con la suciedad, el desaseo y abandono de las calles de Montevideo, en especial las del centro (Colonia, Mercedes, San José, etc.), con gente durmiendo en la vereda, veredas levantadas y llenas de pozos, me parece un sueño irrealizable pensar en el mundial del 2030 aquí, sería una vergüenza. Entonces me permito sugerirle al señor Intendente, por qué no organizar el primer campeonato mundial de la mugre y el desaseo, pues no creo que haya otra ciudad en el mundo que pueda competir con nosotros. ¡Al menos yo no conozco!