Comparaciones necesarias

@|Las comparaciones son odiosas, según el dicho, pero en este caso se hacen necesarias.



El anhelo común de todos los sectores de nuestro país, es llegar a mayores niveles de ingresos para toda la población.



¿Qué más quisiéramos no andar corriendo atrás del peso para satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación y vivienda? Nuestra población cuenta con altos niveles de incumplimiento de préstamos.

La dura realidad es que a igual actividad, en otras latitudes, se logra ese equilibrio y mayor bienestar, con un sentimiento de reconocimiento y logro personal obtenido.



Sin duda son otras escalas, más consumidores y mayor empleo, muy buen transporte público, infraestructuras viales acordes, normativa en procura de la prevención y posibilidad de tener vehículos más seguros que la proliferación de motos de bajo precio que hay por acá.



Puedo coincidir que en nuestra América Latina hay aspectos culturales que nos llevan, por alguna razón, a no respetar lo ajeno y mucho menos, por ejemplo, normas de tránsito que permitan prevenir accidentes.



Pero creo que en esas otras latitudes no incide tanto la penalización, sino el respeto por los demás, el sentimiento de que las normas y la infraestructura nos pertenecen y solo cuidándolas nos protegemos todos. En resumen: si cada cual hace su parte todo funciona sin tanta injerencia de las autoridades y además, algo muy importante, esa pertenencia nos lleva a condenar socialmente a quien no cumple.



Ahora bien, ¿qué ocurre con las historias que alguna vez hemos escuchado, que quienes emigran se convierten y entran en esa modalidad? Vuelvo a lo antes comentado, incide directamente el aumento de calidad de vida y percepción de logro obtenido.



Pues, entonces la clave es replicar eso acá, pero en un mercado muy pequeño, con nuestra mayor generación de ingresos por ventas de materias primas, con mucho empleo en empresas públicas y poca generación genuina en empleos privados, con altos costos de servicios públicos (tal vez impuestos indirectos) y con costos de bienes de confort al mismo nivel de esos otros países.



Tenemos un tren pasando por la puerta, los que lo estamos viendo tenemos que seguir adelante con las reformas en la educación que permitan atender niveles de empleos de mayor calidad, y con la apertura de la economía al resto del mundo para que se generen inversiones y aumente la eficiencia para exportar más y con calidad.



Luego se podrá entender, cuando llegue lo que en otros países hoy se obtiene y culturalmente evolucionar hacia una mejor sociedad.



Pero, por favor, hoy solamente apuesten al cambio.