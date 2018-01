Comparaciones

@|Hoy he de dirigirme al electorado del Frente Amplio para informarle y generar opinión de política, que a mi forma de ver no benefician a la ciudadanía en el presente, ni hacia el futuro.



No deseaba mencionar acontecimientos de otros partidos desde sus gobiernos, pero existen hechos que son increíbles y carecen de racionalidad y rozan la promiscuidad.



El que nuestro pequeño país a nivel demográfico, 3.300.000 habitantes, realizara la gestión de sus administraciones del Estado con una flota de 3395 vehículos en el gobierno de J. Batlle y con los gobiernos frentistas se elevara a 15.000, con los costos que implica la compra, consumo, servicios y conductores para que sean observados paseando por el país u ociosos.

La performance de compra transcurrió en 13 años, o sea 4745 días, 13.000 vehículos, a razón de 3 vehículos diarios comprados sin ninguna justificación.



El segundo gran tema refiere a las administraciones del Estado, que los gobiernos anteriores al Frente Amplio habían reducido significativamente 30.000 funcionarios públicos menos, reduciendo el gasto fiscal y por lo tanto el costo país (impuestos y tarifas), para desde los gobiernos frentistas aumentarlos en 70.000. Si a Uds. no les tocó la dosis de amiguismo o clientelismo, consideren qué opinan sobre este gasto imprevisto e innecesario de 1.000 millones de dólares por año y hasta la jubilación, muy distante en el tiempo.



¿Qué les parece si la deuda externa que en época de J. Batlle quedó en la cifra de 13.000 millones de dólares y ahora después de los gobiernos de Mujica y Vázquez escaló a la friolera de 65.000 millones de dólares? ¿Habrá sido tan necesaria la dilapidación de la moneda estadounidense con el compromiso sobre el esfuerzo de la población, incluidos quienes votaron al Frente Amplio?



Y qué les parece a Uds. las maniobras a pérdida de empresas del Estado en cifras irrepetibles por la vergüenza de sus volúmenes irracionales.

Y observen los inventos de nuevas empresas que han sido todos a pérdida por ineficacia de diagnóstico, gestión y control de la inversión del Estado.

Me avergonzaría si los responsables de semejante atrocidad, si fuera mi partido, pretendiera inducir a quienes deben ser los candidatos a la próxima elección habiendo sido responsables del descalabro macroeconómico, comprometiendo con el aumento del costo país a la producción, verdadero motor del crecimiento nacional.