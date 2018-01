Algunas comparaciones

Precio de las frutas



@| Me permito irrumpir en nuestra atmósfera tan cargada de disquisiciones políticas de alto vuelo con un tema bien pedestre: el precio de las frutas. El disparador es ahora el incipiente conflicto de los productores agropecuarios de Paysandú que se quejan de la baja rentabilidad de sus cosechas, pero no veo que sea un tema coyuntural. Yo como consumidor hace tiempo que me quejo de los altos precios de frutas y hortalizas y no voy a caer en el simplismo de culpar de ello a “las exorbitantes ganancias de los intermediarios”. Basta consultar los balances de los supermercados para comprobar que están lejos de verificar ese aserto.



Entonces, estamos en la peor situación posible: los productores ganan poco, los intermediarios algo razonable y nosotros los consumidores quedamos a merced de precios altos (muchas veces acompañados de mala calidad). ¿Pruebas? Por lo menos indicios:

Una consulta vía web a los sitios de un supermercado local y a Carrefour de Madrid arrojaría los siguientes resultados:

Madrid - Montevideo

Banana $ 88 - $ 97

Naranja $ 25 - $ 50

Pera $ 88 - $ 132

Manzana roja $ 77 - $ 78

Manzana verde $ 66 - $ 96

Kaki $ 50 - $ 129

Mango $ 85 - $ 205



Algunas preguntas que dejo formuladas:

¿No será hora de analizar qué pasa con las cadenas productivas para “armar” los precios y ver cuánto inciden costos como combustibles, impuestos, etc.? Así en el peor de los casos tenemos una explicación.



¿No habrá que dejar de insistir con la campaña “coma sano” mientras esta realidad esté instalada entre nosotros?



¿No habría que extender el análisis a otros productos como por ejemplo las hortalizas que en apariencia padecen del mismo problema?



En futuras apariciones prometo ser más filosófico, pero es que si no como…