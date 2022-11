Compañía de gas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Frente a hechos que se han producido en los últimos meses en Montevideo, ocasionados por el suministro de gas por cañería, llamé a la compañía para que me revisen el contador y la entrada de gas a mi casa, cosa que demora 12 minutos.



Me cobran por hacer dicha revisión con un aparato $ 3600 y me dan un certificado de que está bien. Sacando el cálculo: 5 por hora, 40 por día, son $144.000 por día.



¿No creen que es un poco oneroso, cuando sólo están haciendo un trabajo que es parte del servicio que ofrecen? Además, por supuesto, de aumentar todos los meses el básico, más el costo del gas consumido.



Si sube el petróleo, ellos suben y si baja suben también. ¿Quién controla esto?