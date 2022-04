Comité de respuesta al FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Frente Amplio tiene un grupo de gente o mucha que se dedica a estudiar, preparar y dar respuestas a cada acción o palabra del gobierno, en una campaña de desprestigio permanente.



Eso es un equipo o una Comisión.



Analizan el tema, toman decisión en la respuesta y la lanzan a los medios, repitiéndola una y otra vez, con varios interlocutores.



Resultado: ese tema se hace carne y uña en la mente de lectores u oyentes.



No importa si lo que dicen es falso o exagerado; en la repetición permanente está el logro de transformarlo en real.



El fin justifica los medios. Vieja táctica izquierdista.



Por otro lado, tenemos a una Coalición de Gobierno Republicano sin un Comité de respuesta, sin actuar en la difusión, en la réplica o haciéndolo en forma individual.



Falta respuesta unificada. Falta repetición a datos estadísticos sobre pobreza, igualdad, etc.



Esos se quedan en opiniones, artículos o editoriales de un medio escrito, pero no llegan al público en general.



No es necesario mentir.



El gobierno necesita un Comité de Respuesta integrado por los Partidos de Coalición, dedicado a estudiar y preparar difusión de datos; preparado para dar batalla de igual a igual al FA.



Ya lo vimos en la campaña del referéndum.



El FA al unísono repetía una y otra vez mentiras, falsedades y lograron buena votación.



Por el lado del gobierno, se desperdiciaron o se usaron tibiamente los claros y contundentes argumentos a favor de la LUC. Se actuó en forma individual y casi se complica todo.



A la luz de los hechos y de cara al 2024, es necesario, urgente e imprescindible, formar esa Comisión.



La batalla continúa y será dura.



El FA ya tiene su sistema o Comisión y la usa a cada momento.

El momento es ahora, mañana puede ser tarde.

Ver y aprender

¡Comisión ya!



Uruguay no puede volver a ser gobernado por el Frente Amplio. No puede retroceder.