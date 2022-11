“Hay orden de no aflojar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Durante 15 años, el comité de base del F.A. fue, sin dudas, el MIDES. Y fue el comité más grande y el que más dinero reportó a los compañeros.



Iba sanando y calló la cascarita, por culpa del tal Lema que le dio por investigar y se les acabó el negocio.



¡Brillante el Ministro, tiene que aplicar la ley!



Me detengo a pensar y el lector hará lo mismo... Estos “buenos muchachos” pasaron 15 años traficando con la necesidad de los más pobres para que siguieran votando al Frente. Y resulta que las ollas no eran populares, ni solidarias.



El Estado le está sacando dinero al que trabaja y produce para un mejor país, y estos inescrupulosos se la llevaban sin importar las penurias ajenas.

Si es de izquierda no es corrupto, ja, ja, ja.