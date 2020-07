Comisión de respuesta al FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En medio de la pandemia y la crisis mundial, el gobierno está actuando con total acierto, en forma seria, responsable en lo sanitario, en lo económico, en la seguridad, en lo social. Pero es inentendible que descuide defender su gestión ante el ataque sistemático, injustificado, electoral e irresponsable de una mal autollamada oposición frenteamplista responsable.



No hay casi respuesta.



El FA tiene una gran maquinaria de ataque y contrataque, por eso debe crearse en forma urgente una comisión de respuesta, de defensa, de denuncia. Hay que pelear esa batalla.



Hay que desmitificarlos de una vez. Los partidos de coalición no deben ser tan pasivos ni caballerosos con el FA, que turna a sus dirigentes para atacar ferozmente a todo lo que es del Partido Nacional y de la Coalición.

Los frenteamplistas por un lado son victimarios arteros y por otro, se hacen las víctimas indefensas. En sus administraciones han ocurrido hechos bastante sospechosos, se han perdido millones de dólares en malas o dudosas gestiones, no olvidemos Ancap, Pluna, Antel Arena, Cía. del Gas, el avión y muchas cosas más.



Para atacar, el FA de un escarbadiente hace un bosque; mientras la Coalición, de un bosque hace un escarbadiente. No se entiende el silencio ante tanto ataque.



Urgente esa comisión de estudio y respuesta.