@|Pasa el tiempo que se cuenta por varios años, en que la Comisión Pro Solar de Artigas, que tengo el honor de integrar, fundada el 15 de mayo de 2013, viene reclamando que se cumpla la Ley N° 13.260, del 15 de mayo de 1964, titulada “Artigas y Oribe”, que dispuso la expropiación del inmueble donde nació y vivió sus primeros años el “Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres”. Y en estos 56 largos años, sólo se cumplió lo referente a Manuel Oribe, cumpliéndose la expropiación del inmueble, donde hoy hay un museo y es sede de la Comisión Nacional del Patrimonio.

A fines de 2018, el Alcalde del Municipio B, Carlos Varela Ubal, en reunión numerosa, pedida por nuestra Comisión, aseguró que se cumpliría la Ley, y después la Junta Departamental autorizó el gasto necesario para la expropiación.



El 9 de abril de 2019, en uso del Derecho Otorgado por La Ley N° 18.381, solicité información al Sr. Alcalde, solicitando informe para saber si estaba iniciado el juicio expropiatorio y estado del mismo.



No tuve respuesta, pero el 16 de octubre de 2019, el Sr. Alcalde afirmó a este Diario que “la posesión del bien es un hecho”.



No obstante ello, como muy bien se dice en el editorial de este medio, del 14 de setiembre de ese año, titulado “Patrimonio de la boca para afuera”, se confirma nuevamente que el inmueble está “en una situación de deplorable y vergonzante abandono”.



Por mi parte, visto lo publicado por este medio, solicité por segunda vez a la Dirección Nacional de Registros Sección Inmobiliaria, la información oficial, de la cual resulta que el bien sigue siendo propiedad de quien lo adquirió a una argentina el 8 de mayo de 2017.



Pienso que es urgente tomar posesión del bien, demoler la construcción que allí existe que nada tiene que ver con el nacimiento de Artigas, pues lo que importa es el solar, y llamar a concurso de ideas, para resolver el destino. Y cumplirlo con la celeridad que no puede ser menor a la que se dio con la controvertida reforma de la Plaza Zabala.



No alcanza con expropiarlo, sino que simultáneamente con la toma de posesión, debe resolverse también el destino, para evitar que suceda en este caso, lo ocurrido por poner un ejemplo, con el inmueble de la calle Rimac y la Rambla, esto es el Chalet Villa Yeruá. Que pasó a ser propiedad pública, en el año 1958, cuando Daniel Fernández Crespo era Presidente del Colegiado Departamental, al que recién después de seis décadas, se le dio el destino que tiene actualmente, porque durante estos años el bien se siguió deteriorando hasta llegar casi al estado de tapera. Hoy recuperada en muy buena forma.