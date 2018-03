Comercio Uruguay - Japón

@| Recientemente El País publicó una interesante nota sobre la posibilidad de que Japón esté estudiando concretar acuerdos comerciales con el Mercosur bajo la modalidad EPA. Personalmente estoy convencido que el concretar acuerdos comerciales -y no todos deben o convienen sean TLC- son de extrema importancia y la base para el desarrollo sostenido de nuestro país. Japón sin lugar a dudas es el país más interesante para concretar acuerdos comerciales y al que las autoridades nacionales deberían dedicar los máximos esfuerzos.



El mercado japonés es neto importador de alimentos y además su población de más de 120 millones de habitantes tiene un muy alto nivel de vida.



Uruguay tiene un territorio privilegiado para el cultivo de casi todo tipo de alimentos frescos en cantidades que casi no imaginamos, si ello se hace en forma intensiva, ordenada, cumpliendo entre otros con normas sanitarias internacionales y asumiendo cabalmente la importancia de negociar y comercializar con seriedad, cumplimiento y ética.



Nuestras autoridades, Cancillería y Ministerios, deberían prepararse con urgencia tomando conocimiento de la Ley de Sanidad Alimentaria y de las normas JAS del Japón, entre otros, a fin de estar lo suficientemente preparados y capacitados para iniciar negociaciones o para el momento en que posiblemente Japón manifieste interés en iniciar conversaciones para concretar un acuerdo EPA. Las organizaciones de productores también deberían estudiar los requerimientos y costumbres que Japón considera de importancia para llevar a cabo una negociación de este tipo. El Japón ha demostrado mundialmente que es un comprador exigente pero al mismo tiempo es muy generoso ofreciendo capacitación técnica, equipamiento de alto nivel, lo que es y ha sido demostrado entre otros con los enormes aportes que ha hecho a través de JICA, capacitando a cientos de profesionales uruguayos de manera totalmente desinteresada.



Tenemos hoy muchos competidores, también fletes altos para llegar a Japón, pero también podemos tener excelentes productos y la ventaja de poder ofrecerlos en el momento en que los productores del hemisferio Norte no pueden ofrecerlos.



Además si controlamos el uso de pesticidas entre otros, podríamos ofrecer productos orgánicos, lo que pocos países ofrecen y que se pagan mucho mejor.



Hace ya varias décadas nuestro país perdió la oportunidad de concretar excelentes negocios con la organización ZEN NOH así como durante la visita personal que el Dr. Kimura de Jetro hizo a Uruguay, por ignorancia, incapacidad y hasta actitudes venales de algunos funcionarios uruguayos.

Ojalá hoy día se hagan las cosas bien y sepamos aprovechar la magnífica oportunidad de concretar un Acuerdo de Asociación Económica con el Japón.