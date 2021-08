Comenzó la embestida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nuestro gobierno, es decir todos los partidos que integran el acuerdo republicano, deben de estar atentos ante la embestida de los que aplauden a Maduro y otras yerbas.



Hemos visto, en estos últimos días, que se han lanzado a la calle a reclamar todo y para ello no les importa dejar a los gurises sin comer. La consigna es hacerle mal al país.



No pueden asimilar lo bien que venimos con la pandemia, que tenemos un Ministro de Salud, el Dr. Salinas, que está actuando en forma brillante con total patriotismo.



Que tenemos un legado del Ministro Larrañaga que les molesta y mucho.



Que tenemos un Pte. del Codicen, en la figura del Dr. Robert Silva, que actuando con mucha responsabilidad va a encaminar la enseñanza.



Que tenemos un Ministro de Defensa sacando a luz los trapos sucios del F.A.; y eso les duele mucho.



Hay que estar atentos porque el enemigo que tenemos todos los orientales se llama injusticia, hambre, corrupción.



Y sobre la corrupción esperemos que los resultados de las auditorías no demoren mucho, la ciudadanía está esperando.



El paro de la semana pasada, es una demostración de que nada les importa del prójimo. Cuando les dicen que luchan por los pobres, mienten, porque todas las medidas que toman siempre perjudican al que menos tiene.