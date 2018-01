Comentarios turísticos

@| Se ha escuchado un comentario negativo sobre el turismo en Uruguay de parte de un personaje argentino (Casero) que no mucho se conoce.

En realidad, no teniendo bases lógicas para tal comentario, usando como excusa un hecho aislado, que por grave que fuese, no opaca ni al país, ni a la gente, ni a nada que se le parezca.



Por cierto, para los argentinos, nosotros los uruguayos somos tenidos en cuenta por varias bondades, entre ellas, la amabilidad, lo servicial, la forma de ser, la hospitalidad; y nuestro país, en vacaciones de verano, por nuestras costas, son casi cien por ciento seguras, uno de los factores (coméntenle si lo ven) por lo que cientos, miles, y este verano 2018, millones de ellos, eligen para descansar.



Si existen ruidos, movimiento, adrenalina, etc., es justamente generado por ellos, no por nosotros, que tenemos como característica principal ser una población tranquila, reservada, poco numerosa, sin ostentación, etc.

Parece que esta persona, que realmente no sé bien a qué se dedica, aprovecha su acceso a los medios para generar rating o algo parecido.



Los uruguayos y nuestro territorio, con la costa a la vanguardia, estamos tranquilos que seguimos siendo el primer lugar de descanso turístico por su seguridad, en todo ámbito, además de ser elegido por grandes personajes del mundo entero, por sentirse aquí en paz y no perseguidos ni por la gente, ni por los paparazzi.



Coméntenle, si lo ven, que gente importante de su país también viene, que pudiendo elegir cualquier país del mundo, cualquier isla del Mediterráneo, optan por nuestro país, como Susana, Tinelli, modelos, actrices, grandes empresarios, etc., y personalidades del mundo entero, desde jeques hasta príncipes.



Quizás esta persona no pueda salir más que a una playita cualquiera, y esté demostrando así su malestar.



Si nos pusiéramos a enumerar los hechos de inseguridad en su país, no tendríamos espacio suficiente, sabiendo que en su capital ya no se está seguro ni siquiera en los barrios de más categoría (vean los motochorros hasta en Palermo y Puerto Madero), ni en los lugares turísticos, como La Boca, en donde justamente hace unos días atrás un turista casi encuentra la muerte.



Díganle, si lo ven, que será bienvenido, que en nuestras playas puede dejar el bolso en la arena e irse a bañar tranquilo, que puede sentarse en Punta, Piriápolis, La Pedrera, etc., sin tener que vigilar el celular sobre la mesa, y además que deje su vehículo en la calle, que ahí lo encontrará aunque pasen meses.



Por suerte estamos lejos de ser lo que lamentablemente es su país, que aquí somos pocos, y nos conocemos, y que si quiere generar esto, prensa, que no le va a ir bien, más vale que trate de crear, innovar ya sea en materia artística, humorística, etc., para crecer sin dañar al vecino.