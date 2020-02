Comentarios de Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Termino de leer en El País del pasado martes 4 de febrero, un comentario muy curioso del Ministro Astori, referente a la ley de urgencia: “Es un retroceso...”.



Bueno Sr. Astori, le comento, por si todavía no se ha dado cuenta, ¡que ya estamos contra el muro! ¡No podemos retroceder más!

Al único lugar que podemos ir ahora, es hacia adelante, y esa es nuestra esperanza.



Ud. fue Vicepresidente de la República por 5 años y Ministro de Economía y Finanzas por otros 5.



Veamos que deja a su salida.



La deuda externa más alta en la historia; el déficit fiscal más alto en la historia; los impuestos más altos en la historia; negocios cerrando todos los días por no poder aguantar el peso de esos impuestos; pequeños productores desesperados por no poder resistir el gasto.



¡Por favor, váyase con dignidad y no haga más comentarios!



La ley de urgencia fue preparada por mucha gente idónea en todos los temas que se mencionan. Meses de preparación y estudio de los actuales problemas de seguridad, educación, salud, finanzas, etc. se han llevado a cabo para preparar dicha lista.



Le vendría muy bien jubilarse (me imagino que será un buen puñado de dólares mensuales) y déjenos a nosotros, la gente de a pie, esperar el futuro con la esperanza de mejorar nuestra calidad de vida.