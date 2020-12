Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El 6 de diciembre de l995, el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento fue denominado Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Llegar a ese gran día, motivo de legítimo orgullo para todo el Uruguay, fue la culminación de un largo camino.



En 1968 comienza a trabajar el Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Ciudad de la Colonia del Sacramento. Nuestro padre, el Ac. Prof. Fernando Assunçao, fue designado Presidente del mencionado Consejo. Con entusiasmo y mucha responsabilidad iniciaron una tarea que sería para todos los que integraron el Consejo Ejecutivo Honorario un gran desafío.



La familia Assunçao Corallo los recuerda hoy con respeto y admiración.

El Prof. Arq. Antonio Cravotto junto al Ac. Prof. Fernando Assunçao no sólo soñaron que Colonia del Sacramento llegara a ser inscripta en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, sino que pusieron su talento y dedicación a concretarlo.



Así, en diciembre de 1993, solicitan al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO "Asistencia Preparatoria". El experto asesor, Dr. Héctor Arena, llega a Colonia en mayo de 1994. En agosto se completa la confección de la solicitud que comprende el formulario (112 páginas) y 18 anexos (carpetas, videos, fotografías, mapas, folletos, libros, etc.). A la mencionada solicitud se le asigna el N° 747. En febrero de 1995, llega el Presidente de ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) para realizar el informe para UNESCO, referente a la solicitud de inclusión del Barrio Histórico en la lista del Patrimonio Mundial y en julio del mismo año, visita Colonia el Director General de la UNESCO, Dr. Federico Mayor Zaragoza.



Finalmente, el 6 de diciembre, en la ciudad de Berlín, el Consejo del Patrimonio Cultural de la UNESCO, reunido en sesión plenaria, decide la inscripción del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento en la Lista del Patrimonio Mundial. Deber cumplido de un gran equipo humano que realizó un formidable trabajo.