COFE y la LUC

Quienes circulen por la Avda. 18 de Julio a la altura de Beisso, podrán observar la fachada de la sede sindical de COFE, la cual luce totalmente pintada de rosa.



Claramente ello es indicativo de la postura adoptada en defensa del SÍ para derogar los 135 artículos de la LUC.



Pero sucede que COFE debería representar los intereses de todos los funcionarios públicos, sin importar su postura política en este caso.



Demás está decir que la cúpula de dicha confederación es netamente de izquierda, que poco les interesa respetar las opiniones de aquellos funcionarios que, eventualmente, puedan apoyar el NO y que, en definitiva, no observa una conducta y un comportamiento verdaderamente democrático.



Bueno estaría que algunos gremios resolvieran crear una organización paralela que los represente de verdad, tarea difícil, pero sería mucho más sano y transparente; además de que el dinero aportado a la citada central tendría un destino claro y justo, no como sucede hoy que lo usan para campañas políticas o para enviar a países de la región con gobiernos “compañeros”.



Por eso, el 27 de Marzo, aspiro a que triunfe la razón, y que este tipo de arbitrariedades gremiales tengan su bajada a tierra, ya que muchos funcionarios públicos no nos sentimos representados por dirigentes que de lo único que saben es de fantochadas.