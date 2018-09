"Cocarda" para el Frente Amplio

@|Si realmente hubiera un concurso anual entre partidos políticos es indudable que la “cocarda” se la llevaría el Frente Amplio.



Días pasados leía las “promesas” a estudio por parte de este grupo político (por llamarlo de algún modo) respecto a la futura campaña política.

Manifiestan que lucharán contra la corrupción, el amiguismo, el nepotismo y se creará un comité que estudie los casos que determinen alguna de esas actuaciones.



En primer lugar creo no es necesario esperar hasta las próximas elecciones, sino que deberían ¡actuar ya!



En segundo lugar, llama la atención que hace 13 años atrás el Presidente actual al acceder por primera vez a la Presidencia prometió cortar manos a los corruptos, pero no se ven mancos por ningún lado y es más, se les ve viajando con ambas manos a todos ellos.



En tercer lugar, hablar de controlar el amiguismo espero que no se aplique la idea del expresidente Mujica que manifestó que los empleados públicos entrarían todos por la puerta, ninguno por la ventana. Bueno, Uds. sabrán cuál fue el resultado de esto.



Ni que hablar del control de gastos que proponen y otras yerbas.



Finalmente tampoco merece desperdicio ver la cantidad de familiares que se han beneficiado de cargos, trabajos por contrato, etc., lo cual demuestra una vez más que este grupo jamás toma en cuenta la capacidad o aptitud de los contratados.



Por lo menos, así lo veo yo.