Cobro de bolsas en los supermercados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Desde hace unos días, andan circulando en las redes distintos videos o publicaciones donde cuestionan el fin de la ley que permite/obliga a los supermercados a cobrar por las bolsas de nylon que entregan. Sobre esto, 4 comentarios:



1) La ley no obliga a comprar las bolsas. Es decir, la bolsa pasa ahora a ser un producto más de los que vende el supermercado, y al igual que cualquiera de los productos que venden, puedes o no comprarla. Si llevas tu bolsa o decides llevarte tus compras en la mano sin bolsas, nadie te obliga a comprar una.



2) Es muy ingenuo pensar que antes las bolsas nos las regalaban. Las miles o millones de bolsas que nos daban antes sin cobrarnos por ellas No eran gratis, formaban parte de los costos del propio supermercado y se cargaban al precio de los productos, al igual que los sueldos del personal, costos de distribución o cualquier otro costo de funcionamiento del propio comercio. Según se dice, en estos pocos meses de aplicada la ley se vendieron más de 1 millón de dólares de bolsas, es decir, unas 8,5 millones de bolsas (yo lo dudo). Es imposible que esa misma o mayor cantidad de bolsas antes fueran “gratis”.



3) Se dice o da a entender que el fin de la ley es favorecer a algún o algunos empresarios en particular que seguramente serán quienes fabrican o importan y venden las bolsas a los supermercados y que supuestamente estarán corrompiendo a los legisladores que votaron la ley, quienes también serían beneficiarios de las ganancias que deje la venta de las bolsas. Si bien eso es posible, yo personalmente no lo creo, y aunque así fuera o si realmente lo crees, la solución es bien simple, no compres bolsas en los supermercados, lleva tu bolsa y el negocio se le cae enseguida a toda esa manga de empresarios y legisladores que crees son tan corruptos.



4) Por último, sea cual sea el fin verdadero de la ley, lo importante aquí es que se nos está dando la oportunidad a todos nosotros de aportar con un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Eso que tantas veces reclamamos y nos cuestionamos, ese “¿qué puedo hacer yo?”, ahora lo tengo a la mano. Lleva tu propia bolsa, no compres bolsas de nylon. Si es verdad que en unas semanas se vendieron 8,5 millones de bolsas, imagínate cuantos millones se dejaron de vender casi sin esfuerzo y son millones de bolsas menos que se vierten a los basurales, arroyos, etc. Seguro que en la próxima creciente, serán menos bolsas enganchadas en las ramas de los árboles que corren a la orilla de nuestros ríos y arroyos.