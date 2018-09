El Estado cobra más de lo que debería

@|Nadie tiene dudas que los impuestos hay que pagarlos para que el Estado pueda funcionar, no se trata de si los impuestos son altos o bajos, se trata de pagar lo justo, ni más ni menos.



Bueno, esto no ocurre con el Estado en varios casos y teniendo una solución simple no la implementa.



Cobra por demás, devuelve el dinero luego de más de un año y sin intereses ni actualización de ningún tipo, esto es una usurpación o confiscación de los haberes de los trabajadores durante más de un año, para luego, cuando puede lo devuelve sin actualización por IPC ni intereses. Los casos de IRPF y FONASA son clarísimos y de solución sencilla, así como la retención del 7% a las facturas de los profesionales.



El IRPF, se puede calcular de acuerdo al promedio que lleva aportado en el año y minimizar la diferencia.



El FONASA, simplemente que llegado al tope de aporte + el 25% se deje de descontar en los sueldos.



El 7% de retención, es sencillo, que en la liquidación bimestral de IVA - IRPF, se pueda usar el excedente para pagar el IVA.



Son soluciones muy sencillas para dejar de usurpar dinero a los trabajadores, las saben y también saben que son sencillas de implementar, el problema es que el ministro Astori no quiere hacerlo, no le incomoda quitar dinero del bolsillo de los trabajadores que tanto dice defender.