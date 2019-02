Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En el diario El País del 2 de febrero, en el artículo firmado por el Dr. Javier García con el título “Las dos coaliciones”, evalúa que en las próximas elecciones el 27 de octubre próximo, ninguno de los partidos participantes lograría la mayoría, por lo cual habría un balotaje entre el Partido Nacional y el Frente amplio, y por consiguiente, se van a tener que hacer coaliciones para poder lograr la mayoría necesaria para llegar a la Presidencia para el próximo período.



Cree que el candidato del Partido Nacional sea el Dr. Lacalle Pou y que para el balotaje tendrá que conseguir el apoyo de los partidos que seguramente lo acompañarán: Partido Colorado, Partido Independiente y Partido De La Gente. Hasta aquí su opinión, pero creo que es un error esperar hasta después de la elección del 27 de octubre, para lograr el acuerdo extrapartidario. Me parece que de la misma manera que el Dr. Sanguinetti se reunió con Larrañaga y Lacalle Pou, se tendría que hacer ya la reunión entre los cuatro partidos e ir acordando una política coincidente para el ejercicio de la venidera Presidencia, sea quien sea que salga presidente. En el caso que no sea el Partido Nacional, si fuera el Partido Colorado, el Partido Independiente o el Partido De La Gente, ya tengan acordado la política a seguir para el bien del país.



De acuerdo a las encuestas, el Partido Nacional sería el ganador dentro de este grupo de partidos, pero faltan unos cuantos meses todavía y hay muchos indecisos y pueden haber variantes en las próximas encuestas y existe la posibilidad de que otros votantes de los otros partidos que no están de acuerdo con el Frente Amplio, no le den su voto y voten por el candidato de la coalición antes mencionada.