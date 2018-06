Coalición - Concertación

@|Me parece positiva la convocatoria efectuada por el ex Presidente Sanguinetti a los líderes del Partido Nacional, los Dres. Lacalle Pou y Larrañaga.



Faltan en esa mesa el Partido Independiente y el Partido de la Gente, como forma de completar todo el espectro opositor.



Como se ha señalado por parte de quien impulsó la idea, se apunta a que la ciudadanía visualice que votar por el ganador de las internas a la Presidencia, significará el apoyo político para áreas sensibles a la ciudadanía como es la seguridad, el trabajo, la enseñanza y la salud.

Hasta acá es sumamente positivo. Pero a mi juicio queda un detalle tan importante que hace a la razón de ser de lo que se propone: cómo hacer para ganar la elección.



Estructurar una coalición con un sólido respaldo temático, pero utilizando un mecanismo electoral que de certezas de lograr el poder para llevar adelante el contenido de la coalición.



Si no de qué sirve estar de acuerdo con aspectos básicos consensuados por los Partidos de Oposición si no se gana la elección, por lo que señalaban dos eminentes uruguayos - los Dres. Carlos Maggi y Rodolfo Sienra de que las matemáticas no fallan- 28 Partidos que suman sus votos siempre le ganarán a los que no suman... ¡aunque tengan más votos!



Ambos eran racionalmente convencidos de la Concertación de los Partidos de la Oposición como una forma de aumentar las chances de ganar las elecciones; razón de ser de todo partido político.



La Coalición sin la Concertación no tiene sentido por más loable que sea el propósito de quienes la impulsan.



La experiencia chilena es más que ilustrativa: los socialistas siguieron siendo socialistas, los demócratas cristianos siguieron siéndolo... con la coalición y... el gobierno.



Los dirigentes de los Partidos de Oposición deben volcar toda su capacidad y experiencia para encontrar una fórmula que nos permita acumular sus votos para que un porcentaje importante de nuestra ciudadanía visualice el cambio de rumbo a la que aspiramos.