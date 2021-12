Cliente del BROU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy un modesto comerciante cuenta correntista del BROU - Tala, desde 1972. Estoy necesitado de monedas de $10. No consigo con colegas: supermercados, estaciones de servicio y ni siquiera en las alcancías de mis nietos.



Recurro al Banco País, “Su banco amigo”. Y la respuesta tajante es que no dan cambio.



Trato de contactarme telefónicamente y los números han sido cambiados. Internet mediante, consigo el mismo. Llamo y me contesta un disquito: “No está autorizado al uso de ese número”. ¿Me discriminan, sin verme la cara? ¿Estaré fichado como asaltante telefónico, seré “ciudadano de segunda”?

Llamo a un número de la Central y muy amablemente el operador consulta y me dice que la decisión depende de cada sucursal; me consta que consultó a más de una persona. Agradezco la atención de este buen funcionario.



No quiero pensar qué tan encerrados están en esta renovada sucursal de Tala, que no pueden, siquiera, levantar la vista del celular y tikitiki. De repente están mal pagados... En fin, agua y ajo.