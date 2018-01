Homenaje



@| En las últimas horas ha fallecido Claudio Paolillo. Un referente del periodismo que ocupa un sitial de privilegio junto a unos pocos: ser el mejor periodista de los últimos años.



Periodista y persona cabal, respetado por todos sus colegas y temido por muchos actores públicos pues su pluma era muy incisiva y nada la doblaba. Escribió todo lo que sintió y vio, sin tapujos ni mordazas, sin temor a las reacciones y jamás permitió la censura.



En sus entrevistas siempre se manejó dentro de los términos acordados, fue de frente y con preguntas directas sin importar el tema. Nunca dejó de opinar, en el acierto o en el error, y para hacerlo cambiar de opinión era necesario contar con argumentos muy valederos.



Uno de sus grandes sueños pudo cumplirlo en el segundo semestre del 2017: La Escuela de Periodismo de Búsqueda.



Tuve la gran dicha, junto a un reducido grupo de personas, de participar en esas clases. Eran tres horas que pasaban volando y todos quedábamos azorados por su verborragia, sus ideas y sus principios. Ojalá esta primera y única generación de alumnos haya alcanzado para satisfacer su sueño. Como lo viví creo que sí.



Su prestigio traspasó las fronteras hasta tal punto que el Semanario Búsqueda fue de los elegidos para la divulgación de los llamados Panamá Papers. Se sabía que estando Claudio Paolillo la dirección del semanario publicaría la verdad, como siempre lo hacía, aparecieran los apellidos y empresa que fueran, incluso gente allegada al semanario.



Como periodista, escritor, docente fue brillante. Como persona su excelencia no puede traducirse en palabras.



Tu legado es muy grande y va a continuar. Tu lema “La Libertad”.

No pretendo que esto sea una semblanza, no me animo a escribir algo así sobre Claudio.



Solamente necesito darte las gracias por lo que le has dado a tu país y lo que me diste a mí en pocos meses.



Nuestra despedida es igual a la de siempre “nos vemos el martes”.