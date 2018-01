Del Clásico

las señales correctas



@| Con cierta actitud equívoca, todo debe decirse, me senté a ver el Clásico “amistoso” por la Copa Antel. Había oído que el Sr. Medina, técnico del tradicional adversario del cuadro del que soy hincha y socio, prohibía en inferiores a sus jugadores saludar a los jugadores de su tradicional adversario cuando los enfrentaba. Gesto folclórico y dicho esto con los mayores respetos hacia dicho señor, por demás infantil, además de otras adjetivaciones a las que no adhiero.



Tuve la (groseramente negada en los hechos) esperanza de que en otra división, en el Estadio, con otras responsabilidades, el temperamento fuera otro.



Ya vimos que no fue así, y es lamentable. Soy abuelo y juro que jamás le pediría (menos aun ordenaría) a uno de mis nietos que no salude a un amigo, conocido, vecino, etc. por el hecho de llevar una camiseta distinta a la que le gusta.



No sé si es correcta mi idea, pero me da la impresión de que ese acto tiene mucho de odio (quizás no razonado así) que no ayuda como mensaje contra la violencia, al enviar un mensaje que creo equivocado. Parecería que las señales desde la cancha son claves en el comportamiento de la masa de la Tribuna.



Quizás estemos a tiempo y pueda entenderse de qué va la cosa. Nuestra vapuleada escala de valores merece algunos actos de grandeza que están muy a la mano.