Sin clases

(|El próximo lunes no habrá clases. Entiendo que es importante la desinfección de los centros de estudio luego de las elecciones, pero me molesta que se pierda un día más.



Aún no se ha decidido la idea de pasarlos a todos de año y espero que no se concrete. Hay que evaluarlos y los que estén preparados seguirán adelante y los que no, deberán cursar otra vez. ¡Es lo más conveniente!