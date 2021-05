Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy una madre de familia. Tengo una hija de 4 años que nació de forma prematura.



En este contexto de pandemia y clases virtuales, dedicamos el tiempo y trabajo necesarios, junto a mi esposo, en educar a nuestra hija. No sólo trasmitiéndole las tareas y conocimientos que desde la institución educativa nos proponen, sino también educándola en valores y cuidados que consideramos indispensables.



Con mucho pesar para mi, comenzaron para algunas escuelas las clases presenciales, en medio de toda esta ola de contagios y muertes que vivimos todos los días.



Ante ello, me pregunto: ¿las autoridades están al tanto de que cada vez las nuevas cepas de Covid atacan a personas más jóvenes y a niños? Se comienza con los más pequeños, sin considerar que son quienes más interactúan entre sí y con sus maestras, y quienes menos medidas de protección tienen (no usan tapabocas, no son capaces de mantener la distancia recomendada, comparten juguetes, entre otras cosas, y los llevan a la boca). Son reconfortados por sus referentes educativos cuando lloran, o se lastiman. Estos niños y niñas podrán contagiar a sus pares y, a su vez, llevar a su casa el virus. Aunque sus padres se cuiden, estarán en riesgo (créanme, sé lo que es tener a una hija internada, sin saber si va a sobrevivir).



¿Qué podemos esperar?



Podrán decir que cada familia toma la decisión que le parece más responsable, pero una vez que las clases retoman su carácter presencial las virtuales quedan suspendidas, no accediendo así alumnos y alumnas a los contenidos educativos. De esta manera, siento que la libertad responsable está direccionada a determinadas acciones, no poseemos la libertad real de decidir de qué forma desarrollar una rutina saludable. No es posible así mantener cerrada y cuidada nuestra “burbuja”.



Me gustaría dejar muy claro que esto no se trata de política. No pertenezco a ningún partido y a ningún sector político. Estoy en contra de los que no quieren parar la economía a costas de la muerte de mucha gente, así como de aquellos que promueven manifestaciones innecesarias y que llevan a un riesgo sanitario que derivará en muertes también.



Solamente quería compartir mi preocupación. Creo que será compartida por algunos, y minimizada por la mayoría, pero es lo que siento: miedo por mi hija, mi esposo, mis padres y demás familiares y por mí también (porque tengo una enfermedad autoinmune y aún no he logrado acceder a la vacuna).



En nuestra familia nos cuidamos mucho, hace más de un año, desde el 13 de marzo de 2020 más precisamente. No vamos a reuniones, no tenemos vacaciones, no vemos a familiares, la desinfección (de cada artículo que ingresa al hogar, así como del calzado, ropa, etc.) pasó a ser primordial, y podría seguir mencionando medidas tomadas, día a día, para protegernos. Pero me parece más importante mencionar que cada una de estas medidas se verá en riesgo con el comienzo de la presencialidad.